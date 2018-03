Jesta (Koh-Lanta) amincie de 13 kilos : Son avant/après impressionnant !

Après sa participation à Koh-Lanta l'île au trésor (TF1) en 2016, Jesta a pris pas moins de 22 kilos en six mois. Une prise de poids qui l'a beaucoup complexée. "Je faisais 78 kilos. Je me suis dit que ce n'était pas possible, je me suis pesée plusieurs fois, j'ai cru que la balance avait un problème. Mais non, c'était la réalité. Là, clairement, j'ai chialé et je me suis effondrée, c'était un cauchemar. Je ne pensais pas que mon corps pouvait dépasser les 70 kilos", confiait-elle en novembre dernier.

Mais depuis, la compagne de Benoît a fondu comme neige au soleil comme on a récemment pu le découvrir sur Instagram. La Toulousaine a perdu 13 kilos, une perte de poids qu'elle a évoquée dans une vidéo postée sur sa chaîne Youtube. "Je faisais 78 kilos en mars dernier et aujourd'hui, je fais 65 kilos. Sachant que je faisais 64 kilos avant Koh-Lanta, donc j'estime que je suis revenue à mon poids de forme. (...). Je me kiffe. J'ai retrouvé le poids dans lequel je me sens belle", a-t-elle révélé dans un premier temps.

Jesta a ensuite dévoilé un montage photos avant/après saisissant. Une preuve de sa métamorphose assez douloureuse pour elle : "Ça n'a pas été facile pour moi de faire ce montage car clairement, la photo sur laquelle je pèse 78 kilos [prise en juillet 2017, NDLR], je me dégoûte. Je ne me reconnais absolument pas (...). Quand j'ai vu cette photo, j'ai pleuré. Ça m'a fait un électrochoc. C'est ce qui m'a donné envie de retrouver mon poids de forme."

Aujourd'hui, l'ancienne aventurière de TF1 est fière de sa transformation et on imagine que désormais, elle y réfléchit à deux fois avant de faire de nombreux écarts alimentaires.