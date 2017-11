Jesta (Koh-Lanta) : Pourquoi elle a pris 22 kilos en 6 mois, elle dit tout !

Jesta, candidate de Koh-Lanta, l'île au trésor, a posté une vidéo qui a touché de nombreux internautes sur YouTube. La jeune femme qui est en couple avec Benoît, grand gagnant de cette édition, a raconté sa "descente aux enfers" après le tournage de l'émission. Elle explique tout dans un post intitulé Pourquoi j'ai pris 22 kilos en 6 mois.

Face à la caméra, la jolie brune qui a été miss raconte son retour d'aventure et les problèmes alimentaires qu'elle a connus après-coup. "Avant Koh-Lanta, je faisais 64 kilos pour 1,78 mètre. J'étais très bien dans mon corps et dans ma peau. Après mes 42 jours de survie, j'ai perdu 8 kilos. Je suis donc tombée à 56 kilos pour 1,78 mètre. Là, c'était affreux, j'étais maigre. Je n'avais plus de seins, plus de fesses, on aurait dit que j'avais le corps d'un petit garçon de 8 ans", commence-t-elle.

Et comme elle le dit ensuite, "c'est là que le drame est arrivé". "Quand tu rentres de 42 jours de survie, tu ne penses qu'à la bouffe. J'ai toujours mangé en grande quantité mais là, je me suis jetée sur la bouffe qui est devenue une obsession. Ça rythmait mes journées. (...) Un jour, je me suis même endormie à table tellement je mangeais", poursuit-elle sans détour, précisant même que son corps, n'étant plus habitué à manger en grande quantité, elle a souffert de diarrhées et de vomissements.

Décrivant toutes les choses qu'elle mangeait et les séances de grignotage entre les gros repas, Jesta raconte ne pas s'être rendu compte de sa prise de poids. Même en rachetant des vêtements plus grandd, elle se disait que c'était normal car elle se remplumait après l'aventure. Pour ne rien arranger, comme Benoît revenait lui aussi d'une île déserte, ils se sont entraînés vers le bas. Le jeune homme, qui avait perdu 14 kilos, en a repris 20.

Sa transformation n'est pas passée inaperçue aux yeux des téléspectateurs qui ont découvert la nouvelle Jesta sur le plateau de Quotidien (TMC), en mars 2017. Sur Twitter, elle a essuyé de nombreuses critiques et a même été insultée à cause de sa prise de poids. C'est apparemment à partir de ce moment-là qu'elle a commencé à réaliser qu'elle a grossi.

"Je faisais 78 kilos. Je me suis dit que ce n'était pas possible, je me suis pesée plusieurs fois, j'ai cru que la balance avait un problème. Mais non, c'était la réalité. Là, clairement, j'ai chialé et je me suis effondrée, c'était un cauchemar. Je ne pensais pas que mon corps pouvait dépasser les 70 kilos", raconte celle qui a depuis perdu 10 kilos et souhaite continuer de mincir.