Jesta (Koh-Lanta) sublime en bikini : Son corps de rêve fait l'unanimité !

En commentaires, les internautes se sont d'ailleurs empressés de la complimenter. "Trop belle", "Tu es trop canon !", "C'est quoi ce corps de rêve ? Je veux le même !", "Tes efforts ont payé Jesta, tu es sublime", "Trop bien foutue et bronzage au top", "Un corps de sirène", peut-on ainsi lire.

Mais si Jesta affiche désormais un corps parfait, elle a pendant plusieurs mois lutté contre les kilos. Rappelons en effet qu'après sa participation à Koh-Lanta, la jeune femme avait pris pas moins de 22 kilos en à peine six mois ! "Je faisais 78 kilos (...). J'ai chialé et je me suis effondrée, c'était un cauchemar. Je ne pensais pas que mon corps pouvait dépasser les 70 kilos", avait-elle confié en novembre dernier dans une vidéo YouTube. Depuis, grâce à une alimentation saine et à un entraînement sportif régulier, l'ancienne Miss a retrouvé sa silhouette !