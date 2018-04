Jesta et Benoît (Koh-Lanta) : Vacances de rêve avec un couple de Secret Story !

Après le tournage de Koh-Lanta, l'île au trésor (TF1), Jesta et Benoit se sont rapprochés jusqu'à finir par se mettre en couple. Depuis, ils ne se quittent plus ! En effet, les amoureux se sont installés ensemble à Toulouse et sont actuellement en vacances à Bali... avec un autre couple bien connu dans le milieu de la télé-réalité !

Sur place, Jesta et Benoît ont retrouvé Charlène et Benoit, qui ont intégré ensemble la Maison de Secret Story 11 (NT1). Les deux couples ne sont pas seuls en Indonésie : Amandine, aventurière de Koh-Lanta, partage également quelques moments avec eux.

La joyeuse bande a alors passé du bon temps à la plage avant de dîner ensemble. Le lendemain, Jesta, Charlène, Amandine et les deux Benoit se sont essayés au rafting. Et comme en témoignent les photos et vidéos partagées sur Instagram, les candidats de télé-réalité semblent tous complices !

Une amitié qui en a étonné plus d'un. "Je ne savais pas que vous vous connaissiez vous tous !", "Mais c'est le couple de Secret Story en vacances avec vous ? Choquée", "Je vous kiff tous les quatre, faites-nous rêver", peut-on lire.