Jesta (Koh-Lanta) divine en maillot de bain à Bali : La chérie de Benoît au top

Toujours en vacances à Bali avec son amoureux Benoît, Jesta a décidé de gâter ses fans ce 10 avril 2018.

En effet, la candidate de Koh-Lanta, l'île au trésor (finaliste en 2016 face à celui qui allait devenir son chéri) a publié une photo d'elle très sexy dans son maillot de bain noir doté d'une fermeture éclair sur le devant ! La starlette de 26 ans a inévitablement attiré des milliers de like et des commentaires qui boosteraient n'importe quel ego. "Ton maillot est super, tu le portes super bien", "Tu es vraiment sincèrement magnifique", "Ton look est canon, il te va à ravir", "Ouloulou sexy girl le maillot de bain on le valide à 100% !", pouvait-on lire parmi les réactions.

Les choses semblent donc être rentrées dans l'ordre après que la jeune femme a poussé un gros coup de gueule il y a quelques jours. Pour rappel, une personne avait usurpé son identité sur les réseaux sociaux, ce qui avait évidemment fortement agacé l'ex-aventurière. "Je commence à perdre patience avec ces p***** de comptes fake de m****", avait-elle écrit dans une première publication avant d'ajouter : "Il va vraiment falloir m'expliquer ce qu'il se passe dans le cerveau de ces personnes, sérieusement. Faire des comptes fans, je veux bien, mais pourquoi usurper une identité et surtout pourquoi certaines personnes me demandent si je suis la vraie Jesta ? Sans déconner, si vous voyez un compte à 180K d'abonnés et un autre avec 200, pas besoin de vous faire un dessin non ?"

N'allez pas lui gâcher ses vacances !