Jesta (La Villa) amincie : Son avant/après saisissant

Pour rappel, Jesta a perdu 8 kilos durant Koh-Lanta, l'île au trésor. A son retour en France, la finaliste qui n'avait pas mangé à sa faim durant quarante jours s'est donc ruée sur la nourriture. Résultat ? La petite amie de Benoît a pris pas moins de 22 kilos en six mois. Une prise de poids qui l'avait beaucoup complexée.

"Je faisais 78 kilos. Je me suis dit que ce n'était pas possible, je me suis pesée plusieurs fois, j'ai cru que la balance avait un problème. Mais non, c'était la réalité. Là, clairement, j'ai chialé et je me suis effondrée, c'était un cauchemar. Je ne pensais pas que mon corps pouvait dépasser les 70 kilos", a-t-elle confié en novembre 2017 dans une vidéo Youtube.

Après cette prise de conscience, Jesta a pris la décision de se reprendre en main et a perdu 13 kilos comme elle l'a annoncé en mars 2018 : "Au début, je me suis uniquement intéressée à mon alimentation. Je mangeais très gras avant et en très grande quantités (...). Je voulais d'abord me débarrasser de mon surplus de gras. Une fois ce surplus de gras parti, je voulais commencer à faire du sport et me tonifier. Du coup de 78 kilos à 70 kilos, j'ai seulement fait attention à mon alimentation. C'est 70% du travail, c'est très important si vous voulez avoir une bonne hygiène de vie."