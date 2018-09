Jesta (La Villa) fâchée contre Beverly et Vivian : "C'est allé trop loin"

Vendredi 21 septembre 2018, TFX diffusait la grande finale de La Villa, la bataille des couples. À l'issue du dernier épisode, les téléspectateurs ont découvert que ce sont Benoît et Jesta qui ont remporté l'aventure. À cette occasion, Purepeople a interrogé la jeune femme de 25 ans.

Benoît et vous avez remporté l'aventure. Qu'allez-vous faire de vos gains ?

On va utiliser les 50 000 euros comme apport pour s'acheter une maison aux alentours de Toulouse.

Quels sont vos projets ?

Des projets personnels : fonder une famille, acheter une maison, vivre notre petite vie, quoi.

Pas trop difficile de vous retrouver en tête À tête avec Vivian et Beverly avec qui vous étiez en froid en fin d'aventure ?

Oui et non. On se battait pour notre couple de toute façon, c'était notre priorité. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de tensions, donc il n'y avait pas une très bonne ambiance dans la villa. Ça a aussi décuplé notre envie de remporter la compétition.

Vous vous êtes revus après le tournage. Comment s'est passée votre réconciliation ?

Dès l'annonce de notre victoire, ils sont revenus vers nous très apaisés. Ils nous ont tout de suite dit : "C'était le jeu, on oublie ce qu'il s'est passé." On était très content, donc on a décidé de se revoir après l'aventure.

Finalement, rien ne va plus depuis l'épisode au cours duquel vous votez contre Antonin et Manue. Que s'est-il passé ?

Bonne question... Comme tout le monde le sait, on s'est revu après l'aventure et tout s'est très bien passé. Ils savaient déjà qu'on allait voter contre eux vu qu'ils l'ont vécu. On ne comprend pas du tout leur retournement et le fait qu'ils aient été choqués par certains de nos propos pendant l'émission.

Vous auriez ajouté en favori des messages Twitter les critiquant.

Ce sont des excuses, ça. J'ai juste aimé un tweet qui disait : "Expliquez-moi Vivian et Antonin gueulant sur leurs meufs de ne pas donner d'infos à Jesta et Benoît pendant l'aventure alors que ceux-ci deux heures avant leur reprochaient de ne pas jouer pour le clan. S'ils ne désavantageaient pas Vincent et Virginie, ce qu'ils ont fait et fini par faire, vous voyez l'hypocrisie." J'ai liké ça et Vivian m'a dit "Message reçu" et après j'ai reçu une note vocale avec plein de noms d'oiseaux. À partir de là, on ne s'est plus jamais reparlé.

Aucune réconciliation possible ?

Non, aucune étant donné que c'est allé beaucoup trop loin pour rien du tout et que si l'amitié tient à un tweet liké, c'est qu'on n'était pas vraiment amis.

Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous lors de cette aventure ?

C'était peut-être le fait d'être un peu nouveaux dans ce milieu de télé-réalité, on n'y connaissait pas grand-chose. Et c'est vrai qu'au début, s'imposer face aux caméras et aux autres candidats, c'était assez compliqué pour Benoît et moi.

