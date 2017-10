Jimmy Kimmel : Opéré à coeur ouvert, son bébé va beaucoup mieux !

Après l'inquiétude, place au bonheur ! L'animateur de late show, Jimmy Kimmel, devenu papa pour la quatrième fois avec la naissance d'un petit Billy en avril dernier, a posté une photo de son fils pour son anniversaire et révèle qu'après avoir été opéré, il va bien.

"Billy a 6 mois aujourd'hui. Il est en pleine santé, heureux et nous sommes reconnaissants pour vos prières, vos voeux et votre soutien", a écrit l'animateur en légende d'une craquante photo de son fils. A seulement trois jours, le bébé, qui était venu au monde avec une malformation congénitale (un trou entre les ventricules droit et gauche de son coeur), avait été opéré à coeur ouvert à l'hôpital pour enfants de Los Angeles. Il devait subir une deuxième opération entre ses 3 et 6 mois.

Jimmy Kimmel (49 ans) est aussi le papa de deux grands enfants, Kevin (23 ans) et Katie (25 ans), nés de son précédent mariage Gina, et de Jane (2 ans), fruit de son mariage actuel avec la productrice Molly McNearney.