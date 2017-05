Jimmy Kimmel papa : Le bébé opéré à coeur ouvert, trois jours après sa naissance

Quelques jours après la naissance de son fils Billy, l'humoriste et animateur américain Jimmy Kimmel a pris la parole en direct à la télévision pour donner des nouvelles du bébé. Depuis bientôt quatre ans, le présentateur du late night show Jimmy Kimmel Live! est marié à la productrice Molly McNearney. Ensemble, ils ont eu une petite fille prénommée Jane (2 ans) ainsi qu'un petit William, dit "Billy", venu au monde le 21 avril dernier.

"En seulement six poussées, il était déjà dehors. Il avait l'air d'un bébé parfaitement normal et en bonne santé", a-t-il commencé très ému. Après l'accouchement, les parents se sont rendus en salle de réveil où ils ont pu présenter le nouveau-né à leur fille aînée. Malheureusement, trois heures plus tard une infirmière est venue leur dire que quelque chose n'allait pas chez leur petit Billy.

"Ma femme était en train de se reposer dans son lit quand une infirmière très attentive du Cedars-Sinai a noté un souffle au coeur et remarqué qu'il était violet, ce qui n'est pas normal. Les infirmières ont estimé que son sang ne recevait pas assez d'oxygène et que ça venait soit de son coeur, soit des poumons. C'est quelque chose d'absolument terrifiant parce que ma femme en salle de réveil n'avait aucune idée de ce qui se passait", a-t-il ajouté.

A seulement trois jours, le bébé venu au monde avec une malformation congénitale - "un trou entre les ventricules droit et gauche de son coeur" - a dû être opéré à coeur ouvert à l'hôpital pour enfants de Los Angeles. Ce lundi 1er mai, il a subi une première opération et devrait "en subir une autre d'ici 3 à 6 mois", a précisé le père de famille de 49 ans.

Je vais vraiment me faire faire une vasectomie

Malgré la gravité des choses, Jimmy Kimmel, qui a aussi eu deux grands enfants - Kevin (23 ans) et Katie (25 ans) - avec son ex-femme Gina, ne s'est pas départi de son sens de l'humour. "Pauvre gosse, non seulement son coeur fonctionne mal, mais en plus c'est le portrait craché de son père", a-t-il ironisé avant de remercier ses proches et sa femme.

"Tous mes amis étaient présents à 100%. Nos copains athées ont prié pour nous. Des gens qui ne croient pas en Dieu l'ont prié. Ca me fait chier de le reconnaître mais même ce fils de p*te de Matt Damon nous a envoyé des fleurs, a-t-il déclaré. Je tiens à remercier ma femme Molly. D'abord parce qu'elle m'a laissé coucher avec elle, ensuite parce que c'est une femme incroyablement forte et positive, qui a gardé la tête haute tout au long de ce cauchemar. C'est la meilleure, je suis très heureux d'avoir eu cet enfant avec elle. Après ça par contre, je vais vraiment me faire faire une vasectomie."

Coline Chavaroche