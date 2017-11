Jo-Wilfried Tsonga : À bout sous les yeux de sa belle Noura

Mercredi 1er novembre, Jo-Wilfried Tsonga affrontait un autre Français à l'AccorHotels Arena à Paris, Julien Benneteau. Pourtant bien mieux classé que son compatriote, le 15e joueur mondial s'est incliné dès son entrée en lice aux Rolex Paris Masters en trois sets (2-6, 7-6, 6-2). Très ouvertement agacé sur le court, Jo-Wilfried Tsonga a mis sa défaite sur le compte de la fatigue comme il l'a expliqué lors de la conférence de presse qui a suivi le match.

Les batteries à plat après sa victoire à Anvers et sa finale à Vienne, le tennisman français de 32 ans aurait aimé avoir plus de temps de repos avant d'attaquer le tournoi parisien. "J'ai joué, j'ai mis ce que j'avais dans la bataille. J'ai tout donné. Mais je n'avais pas grand-chose en réserve, et je le savais avant même d'entrer sur le court, a analysé le joueur tricolore. Malgré sa contre-performance, Jo-Wilfried Tsonga garde en tête la finale de Coupe Davis contre la Belgique qui se jouera du 24 au 26 novembre prochains et pour laquelle il espère être sélectionné. Ce qui lui permettrait de finir l'année en beauté.

2017 restera à jamais une année particulière pour Jo-Wilfried Tsonga puisqu'il est devenu papa pour la première fois. Sa ravissante compagne Noura El Swekh a donné naissance à un petit Sugar en mars dernier. Très discrète après son accouchement, la jeune maman était réapparue quelques mois plus tard lors de la demi-finale de Coupe Davis France-Serbie qui s'est jouée à Lille en septembre. Présente aux Rolex Paris Masters, Noura El Swekh n'a pu cacher sa déception après l'élimination de son compagnon. Leur petit Sugar leur a sûrement permis de rester positifs à l'issue de cette délicate soirée.