Joann Sfar furieux contre son éditeur : "Cette citation à la con..."

Le tweet incriminé d'Albin Michel n'est plus mais un journaliste de France Info Plus en a fait une capture. Depuis, l'éditeur s'est rattrapé avec un nouveau tweet et une nouvel citation, cette fois-ci réellement extraite du livre de Sfar : "Ça a commencé avec une photo sur Facebook et ça s'est terminé au commissariat de police. Tout est vrai, sinon ce n'est pas drôle." C'est le pitch condensé du roman que l'on retrouve sur le site de l'éditeur : "Au début, il y a cette fille, Lili rencontrée sur Facebook. Ça commence par 'vous connaissez peut-être', on clique sur la photo du profil et un jour, on se retrouve chez les flics. J'ai aussi pris un chien, et j'essaie de lui apprendre à ne pas tuer mes chats. Tant que je n'aurai pas résolu le problème du chien et le mystère de la fille, je ne tournerai pas rond. Ça va durer six mois. Ce roman fait suite à Comment tu parles de ton père. On y trouve quelques portraits de femmes et un portrait de chien. C'est une enquête. Tout est vrai, sinon ce n'est pas drôle."