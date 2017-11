Jodie Foster et sa femme Alexandra Hedison : Soirée glamour pour le duo discret

Il y a plus d'un quart de siècle sortait Le Silence des agneaux. L'oeuvre réalisée par Jonathan Demme figure aujourd'hui au panthéon du cinéma et les deux acteurs principaux, Anthony Hopkins et Jodie Foster, ont remporté un Oscar. L'actrice, devenue depuis réalisatrice et productrice, est sous les feux des projecteurs, récompensée lors des Women of the Year Awards de Harper's Bazaar, à Londres le 3 novembre 2017. Plus que jamais, la star de 54 ans est au top et c'est sans surprise qu'elle fait partie des femmes honorées durant cette remise de prix.

Pour assister à ce bel événement, celle qui est aux commandes d'un épisode de Black Mirror (le premier épisode de la saison 4, Arkangel) est venue accompagnée de son épouse, Alexandra Hedison. Le couple est marié depuis trois ans mais se veut toujours très discret. Une discrétion aussi grande que leur couple est uni. Ainsi, alors que sa bien-aimée était menacée par une fan, sa femme a obtenu devant un juge un ordre de restriction contre cette dame qui répond au nom de Céline Martelleur. Mails, filatures... Le couple a avancé plusieurs preuves de son obsession effrayante pour la comédienne. Elle devra rester à 100 yards (environ 91 mètres) de Jodie Foster, de ses deux enfants et d'Alexandra Hedison.

Jenna Coleman (Doctor Who), Hayley Atwell (Captain America), le top model Natasha Poly, Gemma Arterton (qu'on retrouvera dans The Escape, qu'elle a aussi produit) ou encore les mannequins Arizona Muse et Georgia May Jagger, fille de Mick et de Jerry Hall, étaient également de la fête.