Joe Biden : L'épouse de son fils, recasé avec sa belle-soeur, lâche les dossiers

Alors que Joe Biden, l'ancien vice-président américain, lui a donné sa bénédiction le couple formé par son fils Hunter et Hallie – qui n'est autre que la veuve de son autre fils Beau, mort en 2015 – s'apprête à traverser une tempête. En effet, Kathleen Biden, la femme d'Hunter, vient de balancer de gros dossiers...

Un flou persistait concernant les liens entre Hunter Biden et sa femme que le site TMZ.com vient de lever : madame a officiellement déposé une demande de divorce en décembre 2016. Dans les documents officiels, elle indique que leur séparation date d'octobre 2015, période à laquelle ils ont commencé à vivre séparément ; période également à laquelle Hunter est soupçonné d'avoir été un client du site de rencontres extraconjugales Ashley Madison. Elle aurait en réalité demandé à son époux de quitter le domicile le 5 juillet 2015 en raison de "son comportement de la veille". Elle ne donne toutefois pas de précisions sur le comportement en question et n'explique pas pourquoi de juillet à octobre, elle a accepté qu'il continue à vivre sous le même toit qu'elle. Dans ses documents, Kathleen Biden affirme tout de même qu'ils avaient convenu que monsieur devrait s'en aller en cas d'attitude déplacée.

L'audience devant le tribunal du 23 février a été l'occasion d'un grand déballage. On apprend ainsi que Kathleen estime qu'Hunter faisait toujours passer ses intérêts personnels avant ceux de sa famille et que cela incluait "les drogues, l'alcool, les prostituées, les clubs de strip-tease et les cadeaux aux femmes avec lesquelles il avait des relations sexuelles". Concernant les drogues, ce n'est pas une surprise puisque Hunter Biden a été renvoyé de l'armée après avoir été testé positif à la cocaïne. Kathleen Biden reproche aussi à son époux ses dépenses excessives, évoquant, selon la Page Six, un montant de 122 000 dollars envolés en deux mois ! Elle se plaint aussi qu'ils aient une dette de 300 000 dollars envers le fisc américain.

Kathleen Biden réclame la garde intégrale de leur fille (une seule est mineure, leurs deux autres enfants sont adultes), pour laquelle elle souhaite obtenir une pension alimentaire de 5 000 dollars, ainsi qu'une autre de 20 000 dollars pour elle-même. Quant à Hunter Biden, il réclame une garde partagée.

