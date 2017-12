JoeyStarr se livre sur ses trois fils qui "ont un emploi du temps de ministre"

En mai 2006, JoeyStarr sortait Mauvaise Réputation avec Philippe Manoeuvre, autobiographie dans laquelle il revenait notamment sur son enfance et son adolescence dans une cité de Saint-Denis. Son fils aîné, Matisse, venait tout juste de faire de lui un père. Onze ans et deux enfants plus tard, le chanteur de NTM, acteur et producteur revient avec un nouveau livre. Accordant toujours sa confiance à Philippe Manoeuvre, avec qui il partage une véritable amitié, JoeyStarr vient de sortir Le Monde de demain, disponible depuis le 23 novembre dernier aux éditions du Cherche-midi. Parmi les sujets abordés, sa multipaternité et la manière dont il gère son quotidien avec trois garçons, Matisse, 13 ans, Kalil, 9 ans (tous deux nés de son histoire avec Leïla Dixmier), et Marcello, 2 ans.

VSD publie un extrait des confidences cash de JoeyStarr dans son numéro du 14 décembre. Le Jaguar déplore que ses deux grands soient si occupés par leurs activités extrascolaires qu'ils rechignent à partager des moments avec lui. "Ils ont un emploi du temps de ministre", écrit-il. Lorsque le comédien de 50 ans tente une sortie familiale au cinéma, voilà le retour qu'il obtient : "Oui mais non, papa, je peux pas, j'ai entraînement, football..." La réponse ne satisfait pas JoeyStarr qui n'hésite pas à se montrer très direct avec ses fils : "Fermez-la, vos gueules, vous venez au cinéma avec moi !"

Bien qu'ils n'aient pas tous la même mère, Matisse, Kalil et Marcello ont tous un point commun : une courbe de croissance qui dépasse largement la moyenne. "Kalil a 8 ans, coiffure afro, on l'habille en 13 ans, il m'arrive déjà à l'épaule. (...) Marcello a 18 mois, il chausse du 21, on l'habille en 4 ans", écrit celui qui enchaîne les clashs. Le dernier en date ? Celui avec Cyril Hanouna.

Proche de ses trois fils, JoeyStarr exprime régulièrement sa fierté sur Instagram où il s'affiche avec sa "descendance".