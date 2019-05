Johnny Galecki (The Big Bang Theory) bientôt papa pour la première fois à 43 ans

"Nous sommes absolument ravis de vous annoncer que nous allons bientôt accueillir un petit bout dans ce monde fou et merveilleux, a écrit le comédien de 43 ans en légende d'un selfie avec sa petite amie de 21 ans. Nous vous demandons de respecter notre vie privée pendant cette période de célébration pour nous et nos familles. Il y a vraiment de l'amour pour tous." De son côté, la future maman a écrit sur son propre compte : "Si heureuse d'annoncer que nous allons avoir un bébé ! Il ne pourrait y avoir de meilleure bénédiction au monde pour nous et nous sommes on ne peut plus heureux."