Johnny Hallyday, en "parfaite maîtrise de ses facultés" pour faire son testament

L'affaire du testament de Johnny Hallyday ne cesse de faire couler de l'encre. Dans une interview-fleuve accordée à Paris Match, l'avocat de Laeticia Hallyday (et du rockeur décédé), Ardavan Amir-Aslani, s'est longuement épanché sur le sujet, prenant la parole au nom de sa cliente. Il révèle que le frère de Laeticia n'est plus dans le trust ou encore que la maman de Jade et Joy parlera "sûrement" dans les semaines à venir.

Me Amir-Aslani fait également la lumière sur une rumeur qui circule depuis plusieurs jours selon laquelle Laeticia et son entourage auraient profité de l'état de santé déclinant de Johnny pour lui forcer la main sur le testament. Faux et archi-faux selon l'avocat ! Il l'affirme, l'interprète d'Allumer le feu était en "parfaite maîtrise de ses facultés physiques et intellectuelles" au moment de signer le document.

"Je l'ai fréquenté pendant sept ans, je peux vous dire qu'il savait ce qu'il voulait et savait l'imposer", assure l'influent ex-étudiant en droit sorti d'Assas pour qui "Johnny n'était pas le genre d'homme à se laisser faire" et qui était celui qui "décidait". Pour lui, "c'est un mythe de considérer que c'était un homme influençable".

Ardavan Amir-Aslani raconte même qu'il a vu Johnny Hallyday quelques jours avant sa mort survenue le 5 décembre 2017. Le Taulier lui avait demandé de venir à Marnes-la-Coquette pour faire un point sur les derniers dossiers en cours, notamment des contrats sur l'album à paraître. Dans ses souvenirs, le rockeur atteint d'un cancer au poumon "écoutait attentivement", avait "l'esprit vif" et n'envisageait "nullement sa prochaine disparition".

Pour l'avocat de Laeticia Hallyday, "Johnny n'a pas déshérité ses enfants", il avait en prime "le sentiment de les avoir mis, pour le moins, à l'abri du besoin", assurant que David et Laura "avaient déjà été dotés". "De l'argent, des biens immobiliers, à hauteur de plusieurs millions d'euros, mais pas seulement", assure Me Amir-Aslani pour qui les aînés de son regretté client ont grandi avec le soutien et l'éducation de leur père, "alors que Jade et Joy vont devoir grandir sans lui, sans son accompagnement inestimable, sa protection, ses conseils, son aura". Et cela n'a pas de prix.

Interview à retrouver dans le numéro 3593 de Paris Match.