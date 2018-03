Laeticia Hallyday, son silence: Elle parlera "sûrement" bientôt selon son avocat

Dans une interview-fleuve accordée à Paris Match, en kiosques depuis le 22 mars, l'avocat de Laeticia Hallyday évoque en long et en large l'affaire du testament qui déchire le clan Hallyday. Sans fard, Ardavan Amir-Aslani brise le silence et parle au nom de Laeticia. En toute fin d'entretien, après avoir notamment révélé que le frère de sa cliente n'était plus dans le trust, il est interrogé sur le silence pesant de la veuve et maman de Jade et Joy.

Est-ce que Laeticia va parler dans les jours prochains ? Et pourquoi ne l'a-t-elle pas fait alors que son clan estime que son nom est sali par l'autre partie représentée par les aînés de Johnny, Laura Smet et David Hallyday ? "Laeticia est une femme en deuil. Anéantie par la disparition de son mari, elle se consacre pleinement à ses filles, qui ont perdu leur père", déclare Me Amir-Aslani pour justifier le silence de sa cliente. Et d'ajouter : "Sûrement, à un moment, elle interviendra. Mais le temps n'est pas venu."

Pourquoi Laeticia négocierait-elle avec des gens qui la traînent dans la boue

Selon son avocat, Laeticia – qui vient de fêter son 43e anniversaire, le premier sans son homme – "est aussi profondément attristée" parce qu'elle considère "qu'elle a beaucoup oeuvré pour réunir David et Laura autour de Johnny".

Aujourd'hui, le climat est loin d'être à la réunification sur les images des funérailles à Saint-Barthélemy. Pour son avocat, une négociation est inenvisageable, d'autant que "Laeticia n'a jamais reçu le moindre coup de fil de David ou Laura", qui ont "choisi la voie médiatique, puis judiciaire, pour communiquer avec elle". L'avocat a bien tenté de les réunir avant que la presse n'ait l'opportunité de s'emparer de l'affaire, mais c'est la fille de Nathalie Baye, Laura Smet, qui aurait préféré transmettre à l'AFP la lettre écrite à son père. "Aujourd'hui, pourquoi Laeticia négocierait-elle avec des gens qui la traînent dans la boue, la stigmatisent, l'assignent, alors qu'elle a le droit, la loi et la jurisprudence pour elle", s'interroge Ardavan Amir-Aslani.

Interview à retrouver dans le numéro 3593 de Paris Match.