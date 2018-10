Johnny Hallyday : Pourquoi il a "refusé" de voir David et Laura avant sa mort

Ce mercredi 24 octobre 2018, Laeticia Hallyday a conclu la promotion bien ficelée du dernier album de Johnny, Mon pays, c'est l'amour (certifié disque de platine cinq jours seulement après sa mise en vente vendredi dernier, un record !) à l'occasion d'un long entretien vérité accordé à Paris Match. L'occasion, notamment, pour la veuve bafouée du Taulier d'évoquer les terribles jours qui ont précédé la mort de son homme le 5 décembre 2017.

Alors que certaines rumeurs avaient affirmé à l'époque que David et Laura Smet avaient été tenus à l'écart de leur père, les empêchant ainsi de faire leurs adieux au rockeur avant sa disparition, la maman de Jade (14 ans) et Joy (10 ans) affirme que les choses se sont passées autrement.

En novembre 2017, Laeticia Hallyday apprenait des médecins que la guerre que menait courageusement Johnny contre le cancer "était finie". Tout s'est ensuite très vite accéléré. C'est ainsi qu'elle révèle pourquoi Johnny a refusé de recevoir ses enfants aînés, alors que les visites d'amis et de proches se sont succédé quelques jours plus tard à leur domicile de Marnes-la-Coquette. "J'ai envoyé un message à David et Laura. J'ai demandé à nos médecins, David Khayat et Alain Toledano, de leur téléphoner, même s'ils n'avaient jamais été en contact avec eux. Je ne pouvais plus tout porter. Un docteur sait trouver les mots... Moi j'étais effondrée. J'ai passé la nuit à la clinique. Le lendemain, des amis m'ont rejointe. David et Laura aussi. Ils ont insisté pour aller dans la chambre, mais mon homme n'a pas compris. Ce n'était pas qu'il ne les aimait pas. Mais devoir leur faire face, dans cette situation, alors qu'ils ne se voyaient pas beaucoup, ça le renvoyait à sa mort. Cette mort qu'il fuyait et combattait depuis quinze mois. Il a refusé de les recevoir. Sans avoir le courage de leur dire", a-t-elle confié.

Je ne vais pas crever, donc dis-leur qu'ils s'en aillent

Selon Laeticia, son époux "n'aimait pas les conflits" et a refusé de voir jusqu'au dernier moment la vérité qui s'imposait difficilement à lui. C'est pour ces raisons qu'il aurait évité la confrontation avec David et Laura Smet, laissant à son épouse la difficile mission de les éloigner. "C'est moi qui, encore une fois, ai dû porter cela, expliquer. Ce n'est pas facile. Leur peine était réelle. Ils avaient peut-être besoin de régler certaines choses avec leur père. Mais ils avaient eu toute une vie pour le faire. On ne peut pas réparer cinquante et un ans d'une existence et trente-quatre ans d'une autre en quelques jours", a-t-elle poursuivi.

Aussi, Laeticia Hallyday affirme que lorsque Johnny a remarqué que leurs proches se bousculaient à Marnes pour tenter de le voir, il est entré dans une "colère noire". "Il m'a demandé d'arrêter les visites. 'Sors-moi tout le monde de là. C'est quoi ce cirque ? Je vais crever ? Dis-moi que je vais crever ! Je ne vais pas crever, moi, donc dis-leur qu'ils s'en aillent.' Il me disait ce qu'il n'arrivait pas à dire aux autres. C'est devenu compliqué, car il y a toujours eu dans cette famille beaucoup de non-dits, de jalousie, de rancune. En même temps, il fallait que je tienne, que je le protège. Comment faire pour l'expliquer à ses proches ? Cela a suscité des incompréhensions. Et j'ai été accablée de certains torts, alors que je n'étais pas responsable", a-t-elle conclu.

