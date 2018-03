Johnny Hallyday - Sylvie Vartan : "Six testaments ça ne montre pas une sérénité"

Alors que David Hallyday, qui conteste - conjointement avec sa demi-soeur Laura Smet - le testament de son père Johnny Hallyday, est très silencieux depuis le début de cette bataille judiciaire, sa mère Sylvie Vartan, elle, n'arrête plus de s'exprimer.

Invitée de David Pujadas sur LCI ce jeudi 15 mars, Sylvie Vartan s'est longuement exprimée alors que se tenait le même jour une audience au TGI de Nanterre, concernant la contestation du testament de Johnny et le projet d'album "posthume" sur lequel les aînés du rockeur veulent un droit de regard. La chanteuse et ex-épouse du regretté rockeur n'est pas convaincue par la version apportée par les défenseurs de Laeticia Hallyday. "Si on voit les faits, disons que quelqu'un qui fait six testaments en l'espace de quelques années, ça ne montre pas une sérénité particulière. Donc on ne peut être que sceptique", a-t-elle lâché.

Concernant le fait que Johnny aurait pu être manipulé lorsqu'il a déshérité ses aînés dans son dernier testament rédigé à Los Angeles en 2014 (et qui pose donc la question de savoir si il tombe bien sous la loi américaine ou française), Sylvie Vartan dit qu'il ne pouvait pas être influencé "sur le côté artistique" car c'était le seul domaine qui le faisait vibrer mais sur l'aspect financier, c'est une autre histoire... "Il chantait pour les gens. Ce qu'il aimait Johnny c'était chanter. Johnny n'était pas quelqu'un de matérialiste, ce n'était pas quelqu'un qui calculait, qui comptait, qui voyait les comptables et les choses comme ça, non, non. Tout ce qui a été fait, soit lui a été dicté par des gens, soit dans son entourage ou par des gens avec lesquels il travaillait. Enfin, je ne sais pas... Je dis que c'est quelqu'un que certaines choses n'intéressaient pas. Il voulait qu'on lui fiche la paix. Ce qui l'intéressait, c'est sa musique et ses chansons", a-t-elle dit. Pourtant, il y avait plusieurs années que Sylvie Vartan et Johnny et Laeticia Hallyday n'étaient plus en contact...

Quand à la suite, Sylvie Vartan, qui va rendre hommage sur scène à Johnny - quelques jours après celui de David - se range derrière la justice. "Il y a les pièces, les testaments, d'autres pièces au dossier et la justice va faire son oeuvre (...) Ce qui compte c'est de faire valoir les droits de chacun, il y a pas de raison que les uns et les autres soient lésés", a-t-elle ajouté. Une prochaine audience est d'ores et déjà prévue pour le 30 mars.

