Sylvie Vartan rendra bien hommage à Johnny Hallyday : "J'ai écouté mon coeur..."

Mi-janvier 2018, Sylvie Vartan annonçait qu'elle rendrait hommage à Johnny Hallyday, son amour de jeunesse et père de son fils David (51 ans), lors de son concert parisien au Grand Rex le vendredi 16 mars. Quelques jours après cette annonce, David et sa demi-soeur Laura Smet (34 ans) apprenaient les dispositions testamentaires radicales de Johnny qui lègue tout ce qu'il possède ainsi que le droit moral sur son oeuvre à son épouse Laeticia. Les deux aînés contestent ce testament signé à Los Angeles en juillet 2014 et espèrent obtenir un droit de regard sur l'album enregistré juste avant sa mort par leur père. Une première audience aura lieu ce jeudi, à 14h30, dans un tribunal de Nanterre devant un juge des référés... La veille du concert de Sylvie Vartan.

Qu'ils se sont aimés

Malgré cette guerre des clans qui opposent les aînés, soutenus par leurs mères Sylvie Vartan et Nathalie Baye, à la veuve de Johnny, Laeticia Hallyday, l'hommage à Johnny aura bien lieu vendredi soir. Comme Sylvie Vartan le confiait sur France Inter, vendredi 9 mars, comment en pourrait-il être autrement ? "J'ai écouté mon coeur tout simplement. Je ne pouvais pas imaginer une seconde alors qu'en dehors de notre amour de jeunesse et de tout ce que ça comporte, de la folie, de la passion, du feu, qui nous a animés, il y avait le feu de la scène, a déclaré l'ancienne icône des yé-yé. On a fait tellement de tournées ensemble. On a chanté ensemble, et ça, c'est un lien de plus, sur les liens affectifs, ça rapproche encore plus, et puis on aimait les mêmes musiques. C'était impensable pour moi de ne pas lui faire un petit clin d'oeil."

La dernière partie du concert sera donc consacrée aux années Johnny de la carrière de Sylvie Vartan. Avec des images d'archives et bien sûr des chansons, annonce celle qui lui a inspiré Que je t'aime en 1969.

Sylvie Vartan et Johnny Hallyday s'étaient rencontrés dans les coulisses de l'Olympia en 1962. Trois ans plus tard, ils se frayaient difficilement un chemin dans la petite commune de Loconville, dans l'Oise, pour se marier. L'union des deux idoles est marquée par la naissance de David en août 1966. Johnny est un père trop jeune, trop absent. L'album Sang pour sang, composé par David pour son père en 1999, sera non seulement un immense succès mais aussi une forme de retrouvailles pour les deux hommes. Johnny et Sylvie ont, quant à eux, divorcé en 1980.

David Hallyday, lui-même en tournée, ne pourra assister au concert de sa mère au Grand Rex mais ses trois enfants seront bel et bien là : les ravissantes Ilona et Emma Smet (22 et 20 ans, nées de sa relation avec Estelle Lefébure) et le petit Cameron (13 ans) qu'il a eu avec son épouse Alexandra Pastor. Sylvie Vartan compte beaucoup sur cette réunion de famille.