Sylvie Vartan prépare un concert pour Johnny Hallyday, son amour de jeunesse

Pour ce concert au Grand Rex, Sylvie Vartan prévoit "une large séquence nostalgie, en hommage à Johnny Hallyday et leurs tendres années", indique l'entourage de la chanteuse dans un communiqué, publié par l'AFP. Après leur divorce, que Johnny avait tant redouté, les anciens amants se sont retrouvés plusieurs fois à la télévision et à quelques rares exceptions sur scène. D'abord en 1993 pour les 50 ans de Johnny au Parc des Princes : le rockeur invite la blonde slave à chanter avec lui Tes tendres années et Le Feu. Deux ans plus tard, Vartan lui rend la pareille en l'accueillant lors de son passage au Casino de Paris. Il faut ensuite faire un bon de quelques années pour les retrouver côte à côte au Stade de France, en mai 2009, pour chanter Le Bon Temps du rock'n'roll lors du Tour 66. De la même manière, quelques mois plus tard, en septembre d'une année qui se terminerait dans le coma, Sylvie le conviait à chanter à ses côtés sur la scène de l'Olympia.

Après l'incroyable hommage populaire que lui ont offert ses admirateurs à Paris le 9 décembre, Johnny Hallyday a rejoint l'île de Saint-Barthélemy. Le rockeur a été inhumé au petit cimetière marin de Lorient selon ses dernières volontés. Cette ultime cérémonie s'est déroulée en présence de ses aînés, David Hallyday et Laura Smet, et de ses plus proches compagnons. Sylvie Vartan a regretté que la star soit enterrée "si loin", c'était pourtant son voeux le plus cher.