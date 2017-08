Johnny Ruffo : Opéré d'urgence d'une tumeur au cerveau, il publie une photo choc

Véritable golden boy du show-biz australien, puisqu'il s'est révélé en tant que finaliste du télé-crochet X Factor (2011) et a remporté Dancing with the Stars (2012) avant de décrocher un rôle régulier (2013-2016) dans un soap ultrapopulaire Down Under, Home and Away (diffusé en France sous le titre Summer Bay), le parcours de Johnny Ruffo aurait pu s'arrêter là... Atteint d'une tumeur au cerveau, le jeune homme de 29 ans doit son salut à une intervention chirurgicale in extremis, dont il a livré sur les réseaux sociaux un aperçu très impressionnant depuis son lit d'hôpital, en attendant de savoir si elle a effectivement atteint son objectif.

Jeudi 10 août 2017, Johnny Ruffo a en effet révélé en même temps via son compte Instagram avoir subi une opération pour l'ablation d'une tumeur cérébrale... et la cicatrice qui en résulte. Ses fans et abonnés ont été aussi choqués par la nouvelle que par la balafre pleine d'agrafes qui jalonne le haut de son visage. On comprend pourquoi.

"Il y a des choses dans la vie qui remettent les choses en perspective, on espère un résultat positif, gardez-moi dans vos pensées", a-t-il écrit en légende des deux images qu'il a partagées.