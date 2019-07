Jonathan Cohen (Family Business) papa d'une petite fille de 5 mois !

"JoCo" est papa ! Jonathan Cohen vient d'annoncer être l'heureux papa d'une petite fille de 5 mois, lors d'une interview accordée au Monde, le 7 juillet 2019. Le brillant acteur de la toute aussi brillante série Family Business (Netflix) a confié que son quotidien d'acteur, entre tournage avec Catherine Deneuve et promo dans les médias, a été un peu perturbé par l'arrivée de son premier enfant. "Hier, il était encore à plus de 9 000 km de là. Deux jours à Paris, pour assurer la promo et il repart sur le tournage (à la Réunion, NDLR). Crevant. 'Mais c'est le game !' Surtout qu'il est jeune papa : une fille de 5 mois. 'Sport !' ", écrivent nos confrères en détaillant les circonstances de leur entrevue.

À 39 ans, Jonathan Cohen est ainsi devenu papa pour la première fois. Très discret sur sa vie privée, l'acteur n'a pas transmis plus de détails sur cette paternité à nos confrères. JoCo s'apprête à jouer au côté de Catherine Deneuve dans Terrible Jungle, qui devrait sortir le 13 février 2020. Excellent dans l'improvisation, ce qui fit son succès dans Serge le mytho de Kyan Khojandi, Jonathan Cohen jouit aujourd'hui d'une carrière florissante. Alors qu'il cartonne avec Gérard Darmon et Enrico Macias dans Family Business, l'acteur multiplie les projets et profite à fond de cette notoriété grandissante.

"On est là un temps, pour un moment. Catherine Deneuve, elle ne pouvait pas imaginer, humblement, que ça durerait autant. C'est malgré nous. Parfois, être reconnu c'est un peu lourdaud mais à 98% c'est un plaisir, on fait des jobs qui sont pour les gens : comment les surprendre, les faire rire, les émouvoir", explique t-il. On lui souhaite beaucoup de bonheur dans sa vie de jeune papa.

