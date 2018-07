Josh Duhamel célibataire : Avec la jeune et sexy Eiza Gonzalez, c'est déjà fini

Pas évident d'être une star de cinéma et d'avoir une vie amoureuse stable. D'après les informations rapportées le 24 juillet 2018 par le magazine People, Josh Duhamel a déjà rompu avec sa nouvelle chérie, la jeune et sexy Eiza Gonzalez. Le couple, dont la relation avait été dévoilée par la presse en février dernier, se fréquentait depuis environ six mois. Et se serait à cause de leurs agendas surchargés que les tourtereaux ne seraient pas parvenus à maintenir leur idylle à flot. "Leurs horaires de travail mettaient leur relation à dure épreuve", a-t-on révélé.

Début juillet, le comédien de 45 ans et l'actrice de 28 ans avaient été vus très amoureux lors de vacances au Mexique, pays natal de la charmante brunette. S'ils ont d'abord préservé leur romance en la vivant discrètement au cours des premiers mois, Josh Duhamel et Eiza Gonzalez semblaient très épris l'un de l'autre. "Leur relation a débuté doucement, mais depuis peu, ils passent plus de temps ensemble. Ils ont l'air vraiment heureux", avait glissé un proche à People mi-juin. Leur dernière apparition remonte ainsi au 6 juillet dernier, lorsque le duo s'était rendu au mariage de l'actrice Ashley Greene à San Jose.

Il s'agissait de la première relation sérieuse de Josh Duhamel après l'annonce de son divorce avec Fergie (mère de son fils Axl, bientôt 5 ans) en septembre 2017. De son côté, celle qui a été vue l'an dernier au cinéma dans Baby Driver avait brièvement fréquenté Liam Hemsworth en 2013.