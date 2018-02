Josh Duhamel divorcé de Fergie : Il craque pour une autre star, très sexy !

Josh Duhamel et Fergie se sont séparés en 2017 et ont officialisé l'information en septembre. Cinq mois plus tard, l'acteur se lance dans une nouvelle relation. Eiza González l'a fait craquer...

Le scoop est signé Us Weekly. Le site américain affirme que Josh Duhamel et Eiza González se fréquentent. Ils se seraient rencontrés début février au cours d'une soirée pré-Super Bowl. L'événement sportif a eu lieu dans la ville de Minneapolis.

"Ils ont bu et fait la fête jusque très tard. Après, Josh s'est approché d'un ami commun et lui a demandé le numéro d'Eiza", révèle une source à Us Weekly. Depuis, Josh Duhamel et l'actrice et chanteuse mexicaine se voient régulièrement et en toute discrétion. Ils auraient également échangé de nombreux textos et appels Facetime au cours du séjour d'Eiza en Angleterre.

Mais cette nouvelle romance n'était pas au menu de la conversation de Josh Duhamel et Ellen DeGeneres. Le héros de la série Unsolved: The Murders of Tupac and The Notorious B.I.G s'est en revanche exprimée sur l'interprétation moquée de son ex-épouse Fergie au NBA All-Star Game 2018.

"C'est dur de voir quelqu'un qui compte pour vous se faire lyncher comme ça", a déclaré Josh Duhamel.