Joyce Jonathan, Alma et Les 3 Mousquetaires réunis par MFM pour Soupe en scène

Vendredi 3 mars, malgré un temps maussade, la place de la République à Lyon a vu débouler un parterre d'artistes à l'occasion d'un concert donné par MFM radio. Ce concert était orchestré dans le cadre de la 5e édition du festival Soupe en scène. On a pu y voir Joyce Jonathan, Alma et une partie de la troupe des 3 Mousquetaires.

Présenté par Bernard Montiel, ce concert a pu compter sur la participation de la sympathique - et toujours aussi mince - Joyce Jonathan, casquette sur la tête et guitare à la main, la future représentante française au concours de l'Eurovision, Alma, ainsi que plusieurs membres de la comédie musicale Les 3 Mousquetaires comme Damien Sargue, Victoria Petrosillo et David Ban. Le show était aussi assuré par Florentin (Flo) et Jérôme du groupe Arcadian, Louka (un protégé de... Maître Gims !), Zaho et Yoann. Parmi la foule des spectateurs, on a pu repérer Julien Fregonara, directeur de MFM Radio ainsi que Gérard Collomb, le maire de Lyon.

Bernard Montiel n'a pas manqué de faire monter sur scène Fabrice Bonnot, le chef créateur de l'opération Soupe en scène. Au programme de ce nouveau week-end solidaire, étaient prévus soupes, concerts et concours. L'objectif était de dépasser les 21 700 euros récoltés l'année dernière. Les bénéfices de cet événement vont à l'association Notre Dame des Sans-Abri.