Joyce Jonathan amincie et critiquée : "Je ne me laisse pas avoir faim !"

"Tout va bien" assure Joyce Jonathan en réponse aux virulentes critiques rédigées sur les réseaux sociaux. Depuis quelques temps, la chanteuse originaire de Levallois-Perret défraie la chronique à cause de son impressionnante perte de poids. Interviewée par la belle Malika Ménard pour le site Télé-Loisirs, la chanteuse a tenu à rassurer ses fans et à mettre un terme aux rumeurs d'anorexie.

"Depuis quelques mois je fais pas mal de sport, je mange équilibré et je considère que je prends soin de moi. Alors entendre des critiques comme quoi, justement, je ne prends pas soin de moi, ça me fait de la peine", a-t-elle déclaré à propos d'une photo d'elle qui a fait polémique sur Instagram. En maillot de bain, l'interprète de l'Heure avait sonné y dévoile un corps très sec et une taille très affinée.

"Peut-être que la photo n'est pas très flatteuse, je le conçois", a-t-elle ajouté en reconnaissant avoir "énormément minci". A 27 ans, l'ex-compagne de Thomas Hollande explique avoir commencé à maigrir l'an dernier, à raison d'un kilo par mois. La chanteuse déclare "écouter ses signaux de faim et ne jamais se laisser avoir faim". Elle dit aussi adorer se préparer des plats sains, "sans trois tonnes de gras" et "donner des bons trucs à son corps".

"C'est depuis que je me considère plus au régime que j'ai maigri parce que je n'ai plus le concept d'interdit et de frustration. Je me permets de goûter ce que je veux quand je veux", a-t-elle ajouté avant de se contredire et d'assurer "ne pas avoir fait de régime pour la première fois de sa vie". Des propos qui semblent avoir peu convaincu l'ancienne Miss France à qui Joyce Jonathan a justement fait remarquer : "Mais d'ailleurs toi, tu un rapport super sain avec la bouffe". Malika a de son côté confirmé et précisé qu'elle, "elle mange énormément".

Coline Chavaroche