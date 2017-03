Joyce Jonathan, séparée de Thomas Hollande : "J'étais très heureuse avec lui"

Joyce Jonathan, qui est de retour depuis quelques mois dans les bacs avec le disque Une place pour moi, multiplie les concerts et les interventions médiatiques pour le faire connaître. La jeune femme n'échappe toutefois pas aux questions sur sa vie privée...

Interrogée par le site de Closer, Joyce Jonathan a volontiers accepté de revenir, une énième fois, sur son histoire de coeur terminée avec Thomas Hollande. "Ce qui était difficile, c'est que c'était au lancement de mon deuxième album, donc je ne savais pas si les gens s'intéressaient à ma musique ou à mon couple. Et c'est super dur en plus quand tu fais ce métier car tu as plein de moments où tu te sens nulle, pourrie, tu n'as pas du tout confiance en toi et, qu'en plus, tu débarques en interview et on ne te parle pas de toi", a-t-elle expliqué.

En effet, Joyce Jonathan a longuement été questionnée sur le couple qu'elle formait avec le fils du président de la République, aujourd'hui recasé avec une autre alors qu'elle-même est célibataire et n'hésite pas à utiliser Tinder ! "Je comprends la curiosité des gens mais (...) j'ai quand même vécu cette relation pleinement, j'étais très heureuse avec lui et on s'est séparé en bons termes", a-t-elle ajouté. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'elle confirme cette bonne entente, ayant déjà eu l'occasion de confier qu'il leur arrive de prendre un café ou de dîner ensemble.