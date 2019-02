Judith Godrèche, mère épanouie : Rare apparition avec sa fille Tess

Telle mère, telle fille. C'est ce qui vient à l'esprit en voyant le joli duo composé de Judith Godrèche et sa fille Tess.

Le 7 février 2019, à l'occasion du 34ème Festival International du Film de Santa Barbara, aux États-Unis - au cours duquel la comédienne de 46 ans présentait son dernier film, Under The Eiffel Tower - elles ont illuminé le photocall. Peu connue du grand public, la jeune fille de quatorze ans accomplissait là une rare apparition officielle. Mais malgré son jeune âge, Tess a déjà tout d'une grande. Maquillage, talons et sac à main, la jolie brune apparaissait classe et élégante dans sa tenue moderne et était loin de passer inaperçue au bras de sa mère, également ravissante dans une robe verte.

Tess est le fruit des amours entre Judith Godrèche et Maurice Barthélémy. En couple depuis 2004, le duo n'a pas attendu longtemps pour agrandir leur petite famille puisque c'est en 2005 que leur enfant a pointé le bout de son nez. Si pour l'ancien Robin des Bois être parent était une nouveauté, Judith Godrèche, elle, avait déjà de l'avance. En effet, quelques années auparavant, elle donnait naissance à un premier petit garçon, prénommé Néo (né en 1999), qu'elle accueillait avec son compagnon de l'époque, non moins connu, Dany Boon.

Récemment, ce dernier prenait la défense de son ex-femme après que celle-ci a révélé avoir été agressée sexuellement par Harvey Weinstein alors qu'elle était âgée de 25 ans.