Julia Flabat dévoile pour la première fois un cliché de son nouveau-né

À son tour, le papa a partagé sa joie avec ses abonnés. "Le plus beau jour de notre vie. Après 41 semaines et 4 jours, une attente interminable... Nous sommes heureux d'accueillir notre petit prince, Edan, 3,590 kg et 51 cm. Il est né le 2 septembre à 5h10 du matin. On a encore du mal à réaliser, c'est simplement M A G I Q U E. Je suis papa !", a-t-il écrit sous le cliché où l'on peut apercevoir la moue du nouveau-né.