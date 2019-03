Julia Paredes célibataire : Nouvelle rupture avec Maxime, le père de sa fille

C'est une bien triste nouvelle qu'a annoncée Julia Paredes sur Instagram, vendredi 29 mars 2019. Ces derniers temps, ses abonnés ont remarqué qu'elle ne s'affichait plus avec Maxime, le papa de sa fille Luna (2 ans). Interrogé à plusieurs reprises sur leur relation, l'ancienne candidate de Friends Trip et des Anges a admis qu'ils n'étaient plus en couple.

"Je ne vais pas m'éterniser sur le sujet, mais avec toutes les questions que je reçois, je me dois de répondre. Non, je ne suis plus avec le papa de Luna et ce de façon définitive. Merci de respecter notre silence par rapport à notre vie privée", a écrit la jeune femme âgée de 29 ans.