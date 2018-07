Julia Paredes prête à se remettre en couple avec le papa de Luna ?

Julia Paredes a fait de nouvelles confidences sur le papa de Luna (16 mois). Pour rappel, Maxime l'a quittée après avoir appris qu'elle était enceinte. Mais pas question pour l'ancienne candidate de Friends Trip et des Anges (NRJ12) - atteinte d'endométriose, une maladie gynécologique qui a de lourdes conséquences sur la fertilité - d'avorter, elle a pris la décision de l'élever seule.

Depuis sa naissance, Luna n'a donc pas vu son papa. Mais cette situation pourrait changer. "Pour tout vous avouer, il est revenu il y a quelques jours et un jour, oui, il fera partie de sa vie. C'est sur la bonne voie, a-t-elle indiqué. Luna n'a jamais vu son père et il ne fera pas partie de sa vie tout de suite. Mais il est revenu au bout de deux ans, c'est déjà une très bonne chose et je suis confiante en l'avenir", confiait Julia Paredes le 13 juillet 2018, en story Instagram.

Et ce lundi 23 juillet, elle a révélé que ses rapports avec Maxime étaient plus cordiaux : "Il verra Luna, mais ça se fera plus tard. Nos rapport sont meilleurs en tout cas." La belle brune a ensuite admis qu'elle pourrait se remettre en couple avec le jeune homme : "Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et le coeur a ses raisons que la raison ignore, c'est bien connu."

Affaire à suivre...