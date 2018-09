Julia Paredes en couple avec le père de Luna ? "Enfin réunis"

Julia Paredes n'est semble-t-il plus un coeur à prendre. Lundi 17 septembre 2018, l'ancienne candidate des Anges (NRJ12) a partagé une photo qui n'est pas passée inaperçue. On la découvre souriante au côté de sa fille Luna (1 an) et de... Maxime, le papa de la petite.

Tous deux se regardent tout en tenant Luna par les bras. "Enfin réunis #papa#maman#luna#familygoals", a-t-elle légendé sa tendre publication. Un peu plus tard, c'est une photo de sa merveille dans les bras de son papa que la belle brune a dévoilée en story. Le cliché était accompagné d'un émoji qui a des coeurs à la place des yeux.