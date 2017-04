Julia Roberts, 49 ans, a (encore) été élue plus belle femme au monde !

Elle avait jusqu'ici l'un des plus beaux sourires au monde, mais cela ne suffisait pas. Selon le magazine People, Julia Roberts est la plus belle femme au monde en 2017. Un prix que la comédienne âgée de 49 ans reçoit pour la cinquième fois en 26 ans, mais non sans émotion.

"J'en suis très flattée, a confié au magazine la voix américaine de la Schtroumpfette dans Les Schtroumpfs et le village perdu. C'est flatteur, mais ça va devenir embarrassant." Ce prix, l'iconique actrice américaine le recevait déjà à l'âge de 23 ans, en 1991, après le triomphe du cultissime Pretty Woman. Elle l'a de nouveau obtenu en 2000, 2005 et 2010, avant de le recevoir en 2017, à l'aube de son demi-siècle.

En couverture du magazine, People annonce dévoiler les secrets de jouvence de la star américaine : la réussite de son mariage avec Daniel Moder (depuis 2002) et leurs trois enfants, Hazel et Phinnaeus (12 ans) et Henry (9 ans). "Je crois que je suis à mon apogée", a malicieusement glissé l'intéressée, convaincue que le meilleur est à venir et impatiente de "voir [ses] enfants grandir, qu'ils réalisent leurs rêves, qu'ils trouvent leur voie, fondent une famille..."

Du côté des écrans, l'actrice que l'on a pu voir l'an dernier dans Money Monster sera prochainement à l'affiche de Wonder, un drame de Stephen Chbosky (Le monde de Charlie) avec Owen Wilson, Jacob Tremblay (Room) et Mandy Patinkin. Le film conte l'histoire d'August Pullman, un petit garçon né avec une malformation du visage qui l'a empêché jusqu'à présent d'aller normalement à l'école. Aujourd'hui, il rentre en CM2 à l'école de son quartier. C'est le début d'une aventure humaine hors du commun. Chacun, dans sa famille, parmi ses nouveaux camarades de classe et dans la ville tout entière, va être confronté à ses propres limites, à sa générosité de coeur ou à son étroitesse d'esprit. L'aventure d'Auggie finira par unir les gens autour de lui.