Julia Vignali : "Je dis toujours à mon fils que je l'aime"

Ce lundi 22 octobre 2018, M6 dévoile le premier épisode de son nouveau programme de dating baptisé Mon admirateur secret. Le principe ? Des hommes ou des femmes dévoilent leur amour pour la première fois à une personne de leur entourage. L'émission est animée par Julia Vignali, également aux commandes du Meilleur Pâtissier sur la sixième chaîne. À l'occasion du lancement, la belle brune de 43 ans s'est confiée à Purepeople.

Pourquoi avoir accepté d'animer ce programme ?

C'est tout ce que j'aime. Des gens qui dévoilent leur intimité, la sincérité, l'amour, la bienveillance, des histoires d'amour qui peut-être finissent bien... C'est beaucoup de bonnes nouvelles. C'est un programme feel good avec beaucoup d'amour. Je n'ai pas hésité une seule seconde quand on me l'a proposé.

Quel est votre rôle ?

Mon rôle dans cette émission, c'est de les accueillir avant qu'ils fassent cette déclaration et les préparer en quelque sorte. Les coacher afin qu'ils se sentent bien pour ce moment important pour eux. Je suis également là après pour qu'on revienne sur l'expérience qu'ils viennent de vivre.

Êtes-vous toujours en contact avec certains candidats ?

Oui, certains candidats sont devenus mes amis Facebook. Ça me permet de savoir ce qu'ils sont devenus. Peut-être que dans quelques années je serai la marraine de leurs enfants (rires).

Y a-t-il un candidat qui vous a bouleversée ?

Ils m'ont tous bouleversée parce qu'ils ont tous une histoire particulière. Mais j'ai été très très émue par l'histoire d'Amina et Margaux.

Auriez-vous pu y participer si vous aviez été célibataire ?

Si j'avais été célibataire et que j'avais eu peur de faire ma déclaration, peut-être que j'aurais pu effectivement participer à cette émission, sachant que ce n'en est pas vraiment une. Ce n'est pas une émission classique, il y a un côté très intimiste où on ne sent pas les caméras, où il y a beaucoup de bienveillance. Et ce sont des gens de notre entourage à qui on va faire cette déclaration. Sachant que si c'est quelqu'un de mon entourage que je connais depuis longtemps, c'est quelqu'un qui a priori m'aime bien et que quelque soit ce que je vais lui dire, il y a peu de risques que je sois mal reçue. Donc avec tous ces paramètres qui font que c'est feel good, je pense que j'y serais allée.

Si vous aviez pu faire une déclaration à un proche, lequel ce serait ?

Mon fils. Mais je lui en fais tous les matins. Je lui dis que je l'aime matin, midi et soir.

Avez-vous déjà fait une déclaration à un homme ?

Quand j'étais jeune. J'étais quand même très timide, donc je pense que j'ai dû me torturer plus d'une fois. À l'époque, c'était les téléphones fixes. Je commençais à composer le numéro de ma target et je raccrochais, n'osant pas aller jusqu'au bout. Je pense que tout le monde l'a fait (rires).

Quelle est la chose la plus dingue que vous ayez faite par amour ?

Je pense que c'est de rester (rires). C'est un truc dingue par les temps qui courent.

Quelle est votre plus belle histoire d'amour ?

Ma plus belle histoire, je crois que c'est la maternité. C'est le pur amour.

Quelle autre émission aimeriez-vous animer ?

J'aimerais que Mon admirateur secret dure toute la vie. Mon projet pour le moment, c'est que l'émission marche, donc j'ai beaucoup de mal à me projeter dans l'avenir.

