Julia Vignali : Son passe-droit inattendu grâce au Meilleur Pâtissier...

Depuis qu'elle a hérité de la présentation du Meilleur Pâtissier sur M6 – Faustine Bollaert étant partie sur France 2 pour animer le talk show Ça commence aujourd'hui –, Julia Vignali bénéficie d'un passe-droit inattendu... et qui n'a pas l'air de lui déplaire !

En effet, la compagne de Kad Merad qui a inévitablement pris un peu de poids en marge des tournages a déclaré à nos confrères de Télé Star : "Je ne paye plus un dessert au restaurant. Tout le monde veut m'offrir un gâteau. C'est un retour très sympathique et charmant des chefs pâtissiers." Et d'ajouter : "Je mange aujourd'hui plus de sucré mais mieux. J'arrive à analyser un gâteau quand je le goûte. Je suis devenue un bec sucré avec l'émission."

Côté actualité, le 22 octobre prochain, Julia Vignali animera une toute nouvelle émission sur M6 diffusée après L'amour est dans le pré. Dans Mon Aadmirateur secret, plusieurs personnes feront appel à M6 pour les aider à déclarer leur flamme à une personne qui leur est plus ou moins proche. Le risque d'une participation à un tel programme ? Celui de se prendre un gigantesque râteau devant des millions de Français.

Dans le premier numéro, les téléspectateurs de M6 pourront découvrir un homme qui a eu un coup de coeur pour une femme en soirée quelques mois plus tôt, une jeune femme qui a craqué pour son concessionnaire automobile et une femme amoureuse de sa meilleure amie et qui souhaite désormais se déclarer.