Faustine Bollaert affiche un nouveau style : "J'avais envie de changer de tête"

Depuis sa rentrée sur France 2 avec son talk show Ça commence aujourd'hui ce 27 août 2018, Faustine Bollaert affiche un tout nouveau style qui lui va à ravir.

Interrogée par nos confrères de Télé Star à ce sujet, la maman d'Abbie (5 ans) et Peter (3 ans) qui était encore récemment en vacances au Canada puis en Bretagne a expliqué : "Vous savez, quand on se voit dans une quotidienne, on en a parfois un peu marre. J'avais envie de changer de tête. Un soir, avec mon coiffeur, je lui ai dit : On imagine autre chose ! Je me suis fait une frange. C'est sympa, c'est frais !" Et l'animatrice de 39 ans d'ajouter : "C'est important de changer à l'approche de la quarantaine !"

Bien évidemment, cette petite nouveauté chez l'épouse de l'écrivain Maxime Chattam a recueilli de nombreux avis très positifs. "Je suis tellement contente de vous retrouver, vous êtes magnifique", "Vous êtes charmante, j'adore votre élégance", "Elle est vraiment super cette nouvelle coupe, Faustine", pouvait-on par exemple lire sur Instagram sous sa dernière photo affichant ce nouveau style.

