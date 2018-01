Faustine Bollaert et son mari Maxime Chattam comblés : "La famille s'agrandit"

Heureuse nouvelle pour Faustine Bollaert et son mari Maxime Chattam. Sur Twitter, l'animatrice de 38 ans a en effet annoncé l'arrivée d'un nouveau membre dans la famille.

Déjà maman de deux enfants, une petite fille prénommée Abbie (4 ans et demi) et un petit garçon, Peter (2 ans et demi), tous les deux fruits de ses amours avec son époux, Faustine Bollaert accueille un nouveau bébé... canin !

En légende d'une photo d'elle, son mari Maxime Chattam et un adorable chien Leonberg, elle précise : "La famille Bollaert-Chattam est heureuse de vous présenter Nessie... 2 mois, 12 kilos... Ça promet." De son côté, l'écrivain a relayé la photo en ajoutant : "La famille s'agrandit !"