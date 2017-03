Julian Draxler : La star du PSG ne vit pas avec sa fiancée et ça lui va !

Son arrivée à Paris, Julian Draxler ne la regrette pas. Qu'importe si elle est synonyme d'éloignement avec sa très discrète compagne Lena Stiffel, rencontrée à l'école, et avec qui le joueur du PSG de 23 ans est en couple depuis un peu plus de trois ans.

En interview dans les colonnes du Parisien ce 31 mars, à la veille du match de coupe de la Ligue contre Monaco, le jeune footballeur international allemand évoque sa vie dans la capitale. Installé dans le très chic 16e arrondissement, Julian Draxler habite seul, une vie de célibataire qui lui convient parfaitement. "Ce n'est pas trop dur d'habiter seul. C'est parfois bien d'avoir son espace personnel", confie-t-il au quotidien avec légèreté. Toujours aussi mystérieuse lorsqu'il s'agit de parler de son couple, la star du PSG ne lâche qu'une seule information sur sa belle Lena : "Ma fiancée est étudiante en Allemagne, elle n'est pas toujours avec moi." Et quand la charmante brune vient à Paris, Julian Draxler ne partage jamais de photos d'eux deux sur les réseaux sociaux.

Son compte Instagram est entièrement dédié à sa vie sportive. Le milieu offensif se met régulièrement en scène avec ses coéquipiers du PSG, dont Blaise Matuidi, avec qui on l'a dit en froid après la publication d'une prétendue dispute filmée sur les réseaux sociaux. Julian Draxler revient sur cet épisode. "Je sais qu'on a parlé d'une dispute, qu'il aurait dit quelque chose sur ma mère, mais c'est totalement faux", dément-il auprès du Parisien. Le jeune footballeur livre sa version des faits : "Nous étions sortis la veille au restaurant avec Blaise. Et j'ai décidé de le devancer pour payer la note sans lui dire parce qu'il m'avait invité et fait visiter Paris. Le lendemain il m'a dit : 'Pourquoi as-tu réglé l'addition ?' Et moi j'ai répondu : 'On s'en fiche de ça.' En suite j'ai fait des blagues sur ses habits, mais il n'y a jamais eu de dispute entre nous."

Depuis ce jour, les deux joueurs du PSG posent régulièrement ensemble pour témoigner de la sincérité de leur amitié...