Julie Bowen : La star de Modern Family divorce au bout de 13 ans !

Julie Bowen, qui incarne Claire Dunphy dans la série comique Modern Family, divorce de son mari Scott Phillips, après treize années de mariage, rapporte le site People. L'actrice américaine de 47 ans a eu trois enfants avec son époux.

Le site américain affirme donc que Julie Bowen et Scott Phillips, un magnat de l'immobilier âgé de 44 ans, ont décidé de divorcer mais on ignore encore pourquoi et lequel des deux a lancé la procédure... Le couple s'était marié en 2004 et a eu trois enfants : Oliver, 10 ans et les jumeaux John et Gustav, 8 ans. Les époux se sont toujours montrés très discrets, s'affichant peu à des événements mondains et ne partageant qu'avec parcimonie des photos de leurs enfants sur les réseaux sociaux.

En décembre, une source proche du couple avait déjà déclaré au très nettement moins fiable site In Touch Weekly, que Julie Bowen et son mari envisageaient de divorcer... Les époux commencent mal la nouvelle année.

La 9e saison de Modern Family est actuellement en cours de diffusion aux États-Unis.

Thomas Montet