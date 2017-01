Julie Ferrier blessée sur un tournage : "J'ai eu trois accidents"

Mardi 17 janvier 2016, France 3 proposera le polar Les Mystères de l'île, avec Julie Ferrier. L'actrice de 45 ans y incarne Solène Brach de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) après qu'un corps a été trouvé dans un zodiac à la dérive entre le Fort Boyard et l'île d'Aix. Un véritable challenge comme elle l'a confié au détour d'une interview pour Télé 7 Jours : "C'est mon premier rôle d'enquêtrice. J'avais très envie de m'essayer au polar (...). J'ai trouvé ça beaucoup plus difficile à jouer que je ne l'imaginais."

Julie Ferrier ne s'est toutefois pas laissé abattre et a tout fait pour entrer au mieux dans la peau de son personnage. La belle quadragénaire – proche de sa maman – a même réalisé certaines de ses cascades... à ses risques et périls : "J'ai eu trois accidents sur le tournage : un à vélo puis une entorse de l'orteil sur un rocher et enfin deux points de suture sur le genoux."

Les plus dangereuses étaient effectuées par une doublure et heureusement quand on voit le résultat. "Le réalisateur me prenait pour un mec, il aurait voulu que j'en fasse plus... Il voulait que je tourne la scène de la tyrolienne, quand mon personnage tombe à l'eau. Mais la production a refusé, c'était trop dangereux", a-t-elle conclu.

L'intégralité de l'interview de Julie Ferrier est à retrouver en intégralité dans le magazine Télé 7 Jours du 9 janvier 2017.