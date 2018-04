Julie Fuchs enceinte : Virée d'un opéra, elle sort du silence et tacle...

Le 20 avril, la soprano Julie Fuchs a posté un long message sur sa page Facebook afin d'expliquer qu'elle ne serait finalement pas présente sur la scène de l'opéra Staatsoper Hamburg, en Allemagne, alors qu'elle devait interpréter Pamina dans La Flûte enchantée. La raison ? Sa grossesse...

"Aujourd'hui, j'ai une annonce inattendue à faire : le Staatsoper Hambourg m'a malheureusement informée cette semaine que l'intégrité artistique de la production de La Flûte enchantée par Jette Steckel ne peut être maintenue si la soprano qui chante Pamina est enceinte de quatre mois.Comme vous pouvez l'imaginer, je suis très déçue car je me sens vocalement et physiquement en forme. Je suis tout à fait déterminée à remplir mes contrats comme prévu et annoncé précédemment. J'avais hâte de faire mes débuts dans ce rôle, et de chanter pour vous tous à Hambourg. Mes excuses à ceux d'entre vous qui ont déjà acheté des billets", écrit-elle.

Julie Fuchs, que certains ont pu découvrir lors des funérailles de Johnny Hallyday à Paris où elle avait été conviée pour chanter l'Ave Maria, a ensuite envoyé un tacle en mettant en avant sa santé éclatante. "Bien que je respecte la vision artistique du théâtre, je suis attristée que nous n'ayons pas pu trouver une solution pour tenir compte de cette légère différence physique qui n'affecte pas mes performances vocales ou artistiques. J'aurais voulu trouver des ajustements pour pouvoir chanter dans cette production comme prévu. Comme c'est le cas pour la plupart des femmes, au cours de ce deuxième trimestre de grossesse, j'ai le plaisir de vous dire que je me sens pleine d'énergie et que mes médecins me trouvent en parfaite santé. J'ai hâte de revenir sur la scène en juin pour Poppée à l'Opernhaus Zürich", a-t-elle ajouté. Elle doit accoucher en septembre et, après une pause, elle reprendra ses activités en décembre prochain.

Dans un communiqué, Tillmann Wiegand, le directeur artistique du management de l'opéra d'Hambourg, écrit : "Nous regrettons de ne pas être en mesure d'accorder le rôle de Pamina à la soprano Julie Fuchs. De nombreuses scènes demandent des efforts physiques dans cette production, y compris des scènes de vol aérien qui sont interdites en principe pour des femmes enceintes."

C'est la chanteuse ukrainienne Olga Kulchynska qui reprendra le rôle.