Julie Gayet et Déborah François mobilisées à Cannes pour le mieux vivre ensemble

En marge du tapis rouge et des actrices en robes de créateur, le Festival de Cannes est également l'occasion de mettre un coup de projecteur sur des initiatives engagées. Dernier exemple en date le 17 mai 2019 sur le rooftop de l'hôtel 3.14, avec la soirée Tous et toutes ensemble de Varda à Veil, organisée par The Land, en partenariat avec la fondation des Femmes et le soutien de International Women's Forum (IWF).

Avant de faire sa montée des marches pour le film Les plus belles années d'une vie de Claude Lelouch, samedi, Julie Gayet a témoigné de son engagement pour les femmes, leur place dans les médias et le droit à l'avortement. Vendredi soir, l'actrice et productrice a répondu à l'invitation de Sandra Rudich, Aline Chau, Aurore Pierre et Mina Elkouais, co-fondatrices de The Land, une société d'engagement qui nous amène à réfléchir sur notre façon de vivre mieux le quotidien, aussi d'un point de vue environnemental qu'éthique.

Les comédiennes Déborah François et Nadège Beausson-Diagne ont elles aussi apporté leur soutien à cette soirée baptisée La Journée by the Land. Toute l'équipe du documentaire Que sea Ley, en sélection spéciale, qui met en lumière la lutte des argentines pour le droit à l'avortement, était également présente. À La Journée tout est fait pour rassembler chacun autour d'une ambition : mieux vivre dans le respect de la planète et de tous. Après cette première édition cannoise, les quatre fondatrices comptent bien faire voyager La Journée by the Land sur des événements au quatre coins de la planète.