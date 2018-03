Julie (Koh-Lanta), prise de poids à son retour: Elle dévoile ses kilos "en trop"

Triste nouvelle. Julie a été éliminée de Koh-Lanta All Stars (TF1) après avoir perdu son duel face à Raphaële. Au lendemain de ce départ, l'aventurière est revenue pour Purepeople sur son aventure.

Comment avez-vous vécu votre élimination, à la suite de la première épreuve ?

Je ne l'ai pas mal vécue. Ce n'était pas une épreuve qui était à mon avantage car elle réclamait de la force et de la vitesse. Forcément, ce sont mes faiblesses, donc pas de surprises. Je trouvais ça juste dommage que ce ne soit pas une épreuve d'agilité, d'équilibre ou de mental. Là, j'aurais pu montrer mes capacités. Mais je n'ai pas de rancoeurs envers les Jaunes. Ils ont dû faire un choix.

Comment avez-vous tenu plusieurs jours toute seule sur l'île de l'Exil ?

Grâce à ma positive attitude. Et surtout, j'adore faire l'aventurière, donc c'était génial. Et la journée passait vite. Entre la recherche de nourriture, la construction d'un abri etc., je ne voyais pas le temps passer.

Aucun moment de solitude ?

Forcément, je me suis un peu sentie seule au début. J'avais hâte qu'un aventurier arrive sur l'île. Et quel bonheur de voir arriver Denis Brogniart en premier. Mais la solitude était un peu difficile, j'avoue.

Qu'avez-vous à répondre aux personnes qui vous jugent moins forte que les autres et qui ont été surpris de votre victoire face à Chantal ?

Je suis bien contente, c'est ma petite revanche personnelle sur les personnes qui me jugeaient pas à ma place dans ce combat des héros. J'ai pu leur prouver que j'avais ma place comme n'importe quel aventurier, que j'avais de la force mentale et que, quand je veux, je peux.

Vous avez malheureusement perdu face à Raphaële. Qu'avez-vous ressenti à ce moment-là ?

Je sais que j'ai perdu mais, franchement, en sachant que le record du temps a été battu et que Raphaële a été aussi forte que moi, j'étais très contente. Aucune déception, même si l'aventure s'est terminée. Elle était exceptionnelle.

Vous lui avez parlé de votre Collier d'immunité. Mais y a-t-il un aventurier à qui vous n'auriez pas livré ce petit secret ?

Je m'étais promis de donner le Collier à tout le monde pour lui laisser la chance d'aller au bout. Il faut s'entraider dans la vie.

Les Jaunes enchaînent les défaites, pensez-vous qu'il y avait un déséquilibre dans les équipes ?

Je pense que tous les aventuriers ont des capacités. Mais j'ai tendance à dire que chez les Rouges, Yassin vaut un peu plus qu'un seul homme (rires). Il est très fort, je suis en admiration devant lui. Simplement, c'est vrai que quand on est dans une spirale où on perd tout le temps, le moral en prend un coup. Mais j'espère vraiment qu'ils vont s'en sortir, je ne connais pas la suite de l'aventure.

Chez les Rouges, Javier a créé un faux collier pour induire Nathalie en erreur. C'est une chose que vous cautionnez ?

Je n'aurais pas fait ça, parce que je ne suis pas dans la stratégie. Pour l'instant, c'est un peu rigolo pour lui. Mais j'espère que ça ne va pas tourner au vinaigre et que Nathalie ne va pas en souffrir. Ça me fait beaucoup de peine, je ne veux pas que les gens souffrent.

Combien de kilos avez-vous perdu ?

Je ne sais pas, surtout qu'à mon retour en France, j'ai beaucoup mangé. J'ai vite grossi. Mais je peux vous dire qu'on maigrit très vite.

Savez-vous combien de kilos vous avez repris, dans ce cas ?

Je me dis que j'ai au moins 5 kilos en trop. Même si en France on a tout ce qu'il faut, on est encore en mode survie. On a besoin de manger. J'ai toujours été une femme féminine et tout en rondeurs. Je suis comme ça et je pense que ça plaît aussi.

Avez-vous pris volontairement du poids avant de partir ?

Non, vu que j'avais des réserves naturelles (rires). Pour me préparer, je me suis mise à la randonnée. Mais ensuite, je me suis dis qu'il fallait juste que je reste moi-même.

Pas trop difficile de retourner à la vie réelle après ça ?

Le plus compliqué, c'était après le premier Koh-Lanta. La deuxième fois, on se réadapte plus facilement.

Le plus difficile pour vous cette saison ?

Me retrouver seule. Quand on est en équipe, on peut se soutenir.

Contenu exclusif ne pouvant être repris sans la mention Purepeople.com.