Julien Bert (Les Anges 6) adepte de la musculation ! Son évolution épate...

Si Julien Bert se fait actuellement discret sur nos petits écrans, le beau gosse des Anges 6 passé auparavant par L'Île des Vérités 3 (NRJ12) continue de faire parler de lui sur les réseaux sociaux !

En effet, l'ex-petit ami d'Aurélie Dotremont a décidé d'entretenir sa silhouette plus que jamais et de se muscler avant l'arrivée de l'été. Sur Instagram, Julien (25 ans) multiplie ainsi les clichés après ses sessions sportives et affiche son torse de rêve pour notre plus grand bonheur. "Le sport m'apporte tellement de jour en jour, on lâche rien, 2017 c'est l'année des gros pecs !!! Bonne journée à tous #training #workout #transformation #mutation #gigagym #frenchboy #body #bodybuilding", pouvait-on lire jeudi 2 février en légende d'un cliché immortalisé dans les vestiaires de sa salle de sport à Saint-Étienne.

Bien entendu, il n'a pas fallu attendre bien longtemps pour que le jeune homme reçoive de nombreux compliments de la part de ses admirateurs et de ses admiratrices. "Wow, tu es tellement beau !", "C'est dommage de ne plus te voir à la télé, t'es beau mon bébé", "Tu as un corps de rêve", "On dirait que ça paie bien les efforts à la salle !", "Très belle évolution", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Cette transformation physique permettra-t-elle à Julien Bert de faire son grand retour sur nos petits écrans ? À suivre...