Julien Clerc et Hélène Grémillon : Face au "cataclysme", Carla Bruni décisive

L'amitié entre Carla Bruni et Julien Clerc remonte à il y a des années. C'est la musique qui les a rapprochés. Elle lui parle des textes de chansons qu'elle écrit, il lui conseille de se tourner vers Bertrand de Labbey, qui devient alors son agent artistique et l'est toujours. Et, Julien Clerc finit par être le premier artiste à chanter les textes de Carla Bruni (album Si j'étais elle, sorti en 2000).

Alors quand Marc-Olivier Fogiel a invité le chanteur de 69 ans à inaugurer la troisième saison du Divan sur France 3, la belle artiste a accepté avec joie de parler de son ami. Elle n'a d'ailleurs pas tari d'éloges à son propos. "Sa gentillesse, sa grande sensibilité et son sérieux me plaisent. C'était certainement un enfant sérieux et solitaire. Comme moi, malgré les apparences... J'aime bien aussi sa pudeur et sa belle mélancolie, dans le sens le bonheur d'être triste, plaisir d'être nostalgique", déclare l'ex-top de 49 ans.

Si Julien Clerc est un homme très important dans la vie de Carla Bruni, cet "ami solide qui ne change pas selon la vie, quels que soient les hauts et les bas" n'aurait jamais pu devenir un amant. "Je pense que tu [Julien Clerc, NDLR] as été ami avec toutes les femmes que tu as aimées. Nous, on est tout de suite devenus amis. On est tombé en amitié", confirme celle qui sait qu'elle peut toujours compter sur le chanteur.

Lui aussi sait que Carla sera toujours présente à l'avenir, comme elle l'a été par le passé. Décrivant l'épouse de Nicolas Sarkozy comme "une bonne conseillère de vie", Julien Clerc s'est remémoré le jour où elle lui a prodigué un conseil qui a chamboulé sa vie. "Elle m'a dit un jour une phrase merveilleuse. J'étais à un tournant de ma vie [il évoque sa relation avec Hélène Grémillon, NDLR], je me demandais si je devais m'engager dans quelque chose qui, je subodorais, aller enclencher un cataclysme, ça l'a provoqué d'ailleurs... Il y avait une différence d'âge... et Carla m'a dit : "Qu'est-ce que tu risques ? De perdre quelques plumes ?' Et j'ai trouvé ça tellement...", a-t-il expliqué très ému.

