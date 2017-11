Julien Clerc : Pourquoi s'est-il installé à Londres avec sa femme et leur fils ?

Julien Clerc fête son demi-siècle de carrière avec un 24e album studio baptisé A nos amours sorti le 20 octobre dernier. Toujours aussi populaire auprès du public français toute ces années, le chanteur qui vient de fêter ses 70 ans a pourtant fait le choix de quitter l'Hexagone et de partir s'installer dans une capitale très prisée par les stars français à la recherche d'apaisement et de calme, Londres.

Au cours d'une interview accordée à Télé Star, l'interprète du tube Ma préférence révèle le choix de cette installation en Angleterre avec sa femme Hélène Grémillon, romancière de 40 ans qu'il a épousée en décembre 2017 à la marie du XVIe arrondissement de Paris, et leurs fils de 9 ans, Léonard. "J'avais enregistré le disque précédent là-bas. On est rentré et l'on s'est dit que c'était une expérience inachevée. Alors on s'y est installés pour l'école de notre fils", explique l'artiste pleinement épanoui. De sa vie en France, Julien Clerc n'a presque rien conservé, à l'exception d'un bien dont il ne se séparera pas. "J'ai tout vendu. Il me reste un bateau que je pense revendre. Il n'y a que mon piano qui nous suit", complète-t-il.

Avant d'accueillir Léonard alors qu'il était déjà entré dans la soixantaine, Julien Clerc a eu quatre enfants, de sa relation avec l'actrice Miou-Miou il a eu Angèle Herry (43 ans) – adoptée après la mort de Patrick Dewaere – et Jeanne (39 ans), et il a eu deux autres enfants nés de nés de son précédent mariage avec la cavalière Virginie Coupérie-Eiffel dont il est resté proche, Vanille (31 ans, chanteuse comme papa) et Barnabé (20 ans).

Julien Clerc n'est pas le premier à partir s'installer à Londres. Le chanteur devenu ultra-discret Jean-Jacques Goldman, l'acteur Christian Clavier ou encore l'influenceuse Caroline Receveur et la starlette Nabilla ont également fait ce choix.

L'intégralité de l'interview de Julien Clerc est à retrouver dans le magazine Télé Star en kiosques le 27 novembre 2017.