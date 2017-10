Julien Clerc : Son épouse Hélène réunit les femmes de sa vie pour ses 70 ans

Vendredi 20 octobre, Julien Clerc publiait son 24e album studio, intitulé À nos amours. De ses amours avec l'écrivaine Hélène Grémillon, il est justement question dans le grand article que lui a consacré Le Parisien, samedi. Le chanteur commente pour nos confrères des moments clés de sa carrière. Voici ce qu'il nous dit en légende d'un cliché le montrant au bras de celle qu'il veut aimer jusqu'à la fin de ses jours...

Julien Clerc a rencontré Hélène Grémillon sur un plateau de télévision il y a quinze ans. Le couple est tombé amoureux malgré sa différence d'âge. Le chanteur vient d'avoir 70 ans quand Hélène a célébré son 40e anniversaire en février. Un enfant est venu couronner leur amour : Léonard, 9 ans. Ils se sont mariés en décembre 2012.

Ce 70e anniversaire, Julien l'a célébré début octobre, en présence de tous ees enfants et de leurs mères : Angèle Herry (43 ans) et Jeanne (39 ans), dont la maman est Miou-Miou, ainsi que la chanteuse Vanille (31 ans) et Barnabé (20 ans), dont la mère est la cavalière Virginie Coupérie-Eiffel. C'est grâce à Hélène, confie l'artiste au Parisien : "Avec Miou-Miou, on se revoit toujours avec bonheur. Elle était présente à mon dîner d'anniversaire des 70 ans. Il y avait les filles et leur maman, Miou-Miou et Virginie. Je suis très reconnaissant à Hélène, ma femme, d'avoir permis cela."

Julien Clerc ajoute combien il est encore amoureux quinze ans après sa rencontre avec la romancière : "Dieu sait que j'ai aimé les mères de mes enfants, mais c'est vrai qu'Hélène est arrivée au bon moment. J'ai trouvé chaussure à mon pied sur tous les plans. Elle m'inspire et inspire aussi les auteurs comme Didier Barbelivien qui a écrit À vous jusqu'à la fin du monde sur notre vouvoiement entre Hélène et moi."

Sur son best of, Fans, je vous aime, paru en 2016, l'inédit Entre elle et moi est justement inspiré par la différence d'âge entre Julien et Hélène. Le texte, magnifique, est signé Bruno Guglielmi, un jeune auteur inspiré par le couple après avoir dîné en sa compagnie.