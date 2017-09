Julien Clerc : Jeunot de 69 ans dans "Je t'aime etc", son nouveau classique

Un an après le bilan de la collection de ses plus beaux titres dans Fans, je vous aime, best of représenté par l'inédit Entre elle et moi qui évoque sa différence d'âge avec son épouse, la romancière Hélène Grémillon (40 ans), Julien Clerc (69 ans) revient plus fort et plus frais que jamais avec une nouvelle équipe autour de lui, un nouvel album et une tournée, celle de ses 50 ans de carrière.

En 2016, au moment de la sortie de son best of, Julien Clerc confiait être à un tournant de sa carrière. Séparé de son agent historique, c'est toute une équipe qu'il a dû reconstruire autour de lui pour assurer la sortie de ce nouvel album le 20 octobre puis de La Tournée des cinquante ans (Gilbert Coullier Productions) qui débute cet automne. Mais pour écrire son nouveau disque, le 24e, l'artiste a fait appel à des habitués de longue date comme à des petits nouveaux. Ainsi retrouve-t-on à l'écriture ses amis Maxime Le Forestier et Carla Bruni, mais aussi la poétique et excentrique Brigitte Fontaine, le petit nouveau Vianney ainsi que Marie Bastide (Céline Dion, Anggun, Florent Pagny lui ont déjà fait confiance), compagne enceinte de Calogero et auteur de son tube Un jour au mauvais endroit (Victoire de la chanson originale 2015), ce dernier se voyant confier la réalisation et les arrangements du futur album.

Le premier extrait a été dévoilé il y a deux mois déjà mais le clip vient tout juste d'être publié. L'enlevé Je t'aime etc, amené à devenir un grand moment des futurs concerts de Julien Clerc grâce à ce refrain entêtant qui vous emporte, a été composé par l'artiste et écrit par Pierre-Yves Lebert. Le duo Hobo & Mojo a planté sa caméra en Bretagne où Julien Clerc, son piano et ses musiciens jouent au bord de falaises sublimes tandis que viennent s'interposer les plans de quelques couples en balades ou de parents. Le chanteur, qui aura 70 ans en octobre, a toujours cet air juvénile et cette voix inimitable.

Après quelques festivals cet été, les choses sérieuses débutent cet automne avec La Tournée des cinquante ans. Le lancement de la tournée aura lieu à Courbevoie le 23 novembre et se poursuivra par plus d'une quarantaine de dates, un passage à l'Olympia de Paris du 9 au 11 mars et un concert tout particulier, à deux pianos, salle Pleyel du 16 au 18 mars.