Julien Courbet blessé après une chute de cheval : On le vanne aux urgences !

Son week-end ne s'est pas passé comme il l'avait imaginé. Comme Julien Courbet l'a dévoilé sur Twitter samedi 7 avril 2018, il s'est blessé et a été obligé de se rendre aux urgences. Et, alors qu'il se faisait ausculter, l'animateur de C'est que de la télé (C8) et chroniqueur de Touche pas à mon poste a été gentiment moqué par des membres du personnels hospitalier.

Une situation qu'il a prise avec beaucoup d'humour comme en témoigne sa publication : "Quand tu es aux urgences (rien de grave entorse doigt mais vérif' s'il est pas cassé) et que tu entends des vannes dans la pièce à côté sur Arts et fenêtres [il a tourné une publicité pour cette marque, NDLR], tu sais qu'on t'as reconnu. En tout cas, surpris par l'organisation. C'est débité à une vitesse."

Si ses abonnés ont applaudi sa réaction, ils se sont néanmoins demandés s'il allait mieux. Ce dimanche 8 avril, le papa de Lola (née le 20 avril 2000) et Gabin (né le 10 décembre 2001) a donc donné de ses nouvelles et a dévoilé la raison de sa blessure : "Entorse au doigt rrrrrrh. Mon cheval a vu quelqu'un courir le long de la carrière et ça ne lui a pas plu. 180 degrés et hop par terre. Faites attention à vous et profitez de la vie. Aujourd'hui, la devise : fuir les c... et se rapprocher des vrais amis bises."